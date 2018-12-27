Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,38
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033679 -0,37
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032892 -0,37
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058992 -0,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033319 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030411 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028853 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058562 -0,24
MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,021258 -0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062066 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,010746 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018158 -0,37
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015682 -0,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013899 -0,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016537 -0,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019234 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023530 -0,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014222 -0,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014324 -0,35
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022747 -0,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023358 -0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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