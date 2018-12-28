Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
47 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055563 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,055563
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016841
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023239
|-0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079581
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049760
|-0,23
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016534
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,049933
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016742
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,022976
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013841
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,014085
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011004
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019176
|-0,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013858
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013301
|-0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009263
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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