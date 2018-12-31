Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082827 -0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082827 -0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055048 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082231 -0,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041740 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054464 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011589 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013057 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048195 -0,83
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017006 -0,82
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021578 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018816 -0,70
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046166 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020749 -0,47
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028870 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017859 -0,27
Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF 0,015588 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022305 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018090 -0,51
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013809 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009236 -0,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016522 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011003 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022947 -0,17
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014235 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023553 -0,16
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014338 -0,16
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022672 -0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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