Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082827
|-0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055048
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082231
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041740
|-0,45
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054464
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011589
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013057
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,048195
|-0,83
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017006
|-0,82
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021578
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,018816
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046166
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020749
|-0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028870
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017859
|-0,27
|Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF
|0,015588
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022305
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018090
|-0,51
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013809
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009236
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016522
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011003
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022947
|-0,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014235
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023553
|-0,16
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014338
|-0,16
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022672
|-0,16