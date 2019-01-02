Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fon

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fon

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fon şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017345 -0,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fon, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fon şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017345 -0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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