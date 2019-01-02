Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fon
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fon şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017345 -0,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017345
|-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:02 Kaynak: AA
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