Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029503 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029503 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054262 -0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015377 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015367 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050309 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012874 -0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016089 -2,40
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022536 -1,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047797 -1,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039654 -1,90
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015777 -1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF 0,085377 -1,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020196 -1,32
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017460 -1,15
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016172 -1,14
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009696 -1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018738 -1,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013007 -1,69
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013463 -1,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009034 -1,12
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010890 -0,69


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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