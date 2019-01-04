Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029503
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,054262
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015377
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015367
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,050309
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012874
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016089
|-2,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,022536
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,047797
|-1,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039654
|-1,90
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,015777
|-1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,085377
|-1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020196
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017460
|-1,15
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016172
|-1,14
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009696
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018738
|-1,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013007
|-1,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013463
|-1,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009034
|-1,12
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010890
|-0,69