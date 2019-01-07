Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034474
|-0,72
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033646
|-0,59
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048245
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084022
|-0,52
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056244
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032530
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029495
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088036
|-0,49
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064101
|-0,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048592
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,017748
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018660
|-0,86
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018225
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023318
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023877
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024507
|-0,56
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023690
|-0,56
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014914
|-0,55