Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

30 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034474 -0,72 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034474 -0,72
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033646 -0,59
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048245 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084022 -0,52
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056244 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032530 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029495 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088036 -0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064101 -0,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048592 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,017748 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018660 -0,86
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018225 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023318 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023877 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024507 -0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023690 -0,56
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014914 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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