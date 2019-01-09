Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029439 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029439 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054235 -0,37
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050289 -0,33
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015373 -0,33
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024540 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013699 -0,55
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013431 -0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013708 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013534 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013202 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011920 -0,10
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014743 -0,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020825 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017213 -0,06
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017694 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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