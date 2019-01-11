Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033951
|-0,52
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,062051
|-0,46
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050028
|-0,39
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,058870
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084095
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011835
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029421
|-0,59
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063304
|-0,25
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019574
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,065562
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055417
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,061942
|-0,98
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050218
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091154
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065746
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013163
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018851
|-0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016803
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017180
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025092
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024810
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024173
|-0,09
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015099
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023608
|-0,08