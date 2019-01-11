Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033951 -0,52 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033951 -0,52
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062051 -0,46
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050028 -0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058870 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084095 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011835 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029421 -0,59
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063304 -0,25
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019574 -0,20
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065562 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055417 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061942 -0,98
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050218 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091154 -0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065746 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013163 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018851 -0,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016803 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017180 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025092 -0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024810 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024173 -0,09
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015099 -0,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023608 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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