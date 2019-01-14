Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045109 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045109 -0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,061885 -0,73
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042486 -0,72
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067458 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083525 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011805 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029130 -0,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034179 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029727 -1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044999 -0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065497 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090898 -0,28
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050080 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018727 -0,66
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009487 -0,26
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018282 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016786 -0,10
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020495 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014857 -0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024592 -0,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023962 -0,87
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014968 -0,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023404 -0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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