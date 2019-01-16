Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034719
|-1,23
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061633
|-1,14
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058671
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042664
|-1,09
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033740
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011865
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034184
|-0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029118
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029759
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065584
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045093
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011618
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050259
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018728
|-1,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018292
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016817
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015394
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023956
|-1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024589
|-1,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014855
|-1,49
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023401
|-1,48
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014967
|-1,47