Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034719 -1,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034719 -1,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061633 -1,14
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058671 -1,12
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042664 -1,09
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033740 -0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011865 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034184 -0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029118 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029759 -0,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065584 -0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045093 -0,56
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011618 -0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050259 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018728 -1,26
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018292 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016817 -0,18
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015394 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023956 -1,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024589 -1,49
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014855 -1,49
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023401 -1,48
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014967 -1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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