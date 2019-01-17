Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058219
|-0,77
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034457
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061176
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042355
|-0,72
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048260
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034044
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029088
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011487
|-1,13
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029681
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044990
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065461
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013877
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018624
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022152
|-0,79
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025132
|-0,76
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023226
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023779
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024410
|-0,73