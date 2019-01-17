Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058219 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058219 -0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034457 -0,75
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061176 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042355 -0,72
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048260 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034044 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029088 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011487 -1,13
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029681 -0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044990 -0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065461 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013877 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018624 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022152 -0,79
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 -0,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023226 -0,75
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023779 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024410 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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