Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -0,85 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -0,85
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042198 -0,79
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057771 -0,77
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060709 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042039 -0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011864 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033810 -0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028980 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091521 -0,77
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050416 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062281 -0,74
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065009 -0,69
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029520 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 -0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023338 -0,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022041 -0,50
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014674 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023662 -0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024290 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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