Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034150 -0,04 NN Hay. Em. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034150
|-0,04
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047946
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011399
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018457
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022966
|-0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023513
|-0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024139
|-0,62
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014583
|-0,62
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023195
|-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:50 Kaynak: AA
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