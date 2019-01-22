Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034097
|-0,16
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058007
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037122
|-0,06
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049406
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060930
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013522
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011908
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025638
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020301
|-0,75
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018399
|-0,68
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018261
|-0,52
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,096879
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,093473
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022301
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019003
|-0,39
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,058316
|-0,34
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010535
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018382
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018446
|-0,06
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014488
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023932
|-0,86
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014458
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023312
|-0,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021719
|-0,85
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014573
|-0,85