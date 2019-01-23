Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
6 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042161 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042161
|-0,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057924
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,024543
|-0,14
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056218
|-0,14
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084683
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028777
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034082
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044897
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011378
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065579
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062981
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011924
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010500
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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