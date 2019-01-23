Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

6 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042161 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042161 -0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057924 -0,14
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024543 -0,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056218 -0,14
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084683 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028777 -1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034082 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044897 -0,58
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011378 -0,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065579 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062981 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011924 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010500 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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