Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033277
|-0,54
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033946
|-0,49
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047777
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049322
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037077
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011951
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033694
|-1,14
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020616
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050687
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091971
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011318
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065267
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062726
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018408
|-0,47
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018400
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023024
|-0,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014469
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023953
|-0,30
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023803
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023663
|-0,28