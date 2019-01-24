Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033277 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033277 -0,54
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033946 -0,49
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047777 -0,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049322 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037077 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011951 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033694 -1,14
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020616 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050687 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091971 -0,66
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011318 -0,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065267 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062726 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018408 -0,47
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018400 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023024 -0,31
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014469 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023953 -0,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023803 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023663 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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