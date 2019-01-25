Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
44 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033708 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033708
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041837
|-0,57
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047512
|-0,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057483
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060407
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028835
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011240
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062461
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065033
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,091759
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029500
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018305
|-0,56
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018371
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023700
|-1,06
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014317
|-1,05
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014436
|-1,04
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023559
|-1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023099
|-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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