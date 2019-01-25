Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

44 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033708 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033708 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041837 -0,57
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047512 -0,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057483 -0,53
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060407 -0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028835 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011240 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062461 -0,42
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065033 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091759 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029500 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018305 -0,56
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018371 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023700 -1,06
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014317 -1,05
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014436 -1,04
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023559 -1,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023099 -1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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