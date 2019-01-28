Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

45 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057300 -0,32
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033613 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041729 -0,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033102 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053543 -0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088514 -0,12
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019260 -0,06
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018305 -0,03
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026832 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017351 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017169 -0,02
NN Hay. Em. Karma EYF 0,096455 -0,02
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010799 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018284 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017061 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024431 -0,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021520 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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