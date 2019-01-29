Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084003 -0,91 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084003 -0,91
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055768 -0,90
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083232 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055025 -0,80
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073917 -0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013769 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011972 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028654 -1,06
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054638 -0,81
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019105 -0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053155 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020861 -0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062110 -1,14
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050638 -0,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091799 -0,74
NN Hay. Em. Karma EYF 0,095962 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023900 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020805 -0,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014464 -0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015008 -0,44
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011649 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010168 -0,35


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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