Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056172 -0,05
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025275 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023726 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051955 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011214 -1,35
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014089 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,028530 -0,02
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012711 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012044 -0,02


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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