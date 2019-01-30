Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030859
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056172
|-0,05
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,025275
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023726
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,051955
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011214
|-1,35
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014089
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,028530
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012711
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012044
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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