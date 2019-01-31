Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847 -0,99
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060701 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042080 -0,86
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057817 -0,86
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033258 -0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012060 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028489 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033944 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027193 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029582 -0,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065414 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062785 -0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092858 -0,36
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051317 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018332 -0,99
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017043 -0,54
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018446 -0,09
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021033 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011088 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014803 -0,59
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014682 -0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024307 -0,59
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024148 -0,57
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023116 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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