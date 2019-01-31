Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033847
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060701
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042080
|-0,86
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057817
|-0,86
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033258
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012060
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028489
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033944
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027193
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029582
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065414
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062785
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092858
|-0,36
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051317
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018332
|-0,99
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017043
|-0,54
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018446
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021033
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011088
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014803
|-0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014682
|-0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024307
|-0,59
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024148
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023116
|-0,57