Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu