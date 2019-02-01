Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033545 -0,89 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048823 -0,78 NN Hay. Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033545 -0,89
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048823 -0,78
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047380 -0,73
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033038 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036809 -0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012059 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018666 -0,63
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052307 -0,35
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098816 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111888 -0,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084806 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011110 -0,72
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065177 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023539 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045402 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014445 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018164 -0,92
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018360 -0,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021158 -0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014708 -0,43
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015688 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014501 -1,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024008 -1,23
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014622 -1,22
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023861 -1,19
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022843 -1,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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