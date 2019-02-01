Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033545
|-0,89
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048823
|-0,78
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047380
|-0,73
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033038
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036809
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012059
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018666
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052307
|-0,35
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,098816
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111888
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084806
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011110
|-0,72
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065177
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023539
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045402
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014445
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018164
|-0,92
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018360
|-0,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021158
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014708
|-0,43
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015688
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014501
|-1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024008
|-1,23
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014622
|-1,22
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023861
|-1,19
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022843
|-1,18