Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

54 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060240 -0,44 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060240 -0,44
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033411 -0,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057405 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041785 -0,40
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030144 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013900 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012028 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055560 -1,34
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024509 -1,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060644 -1,26
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089396 -1,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021081 -1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023310 -0,97
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012631 -0,80
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019683 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024224 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062936 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020865 -1,38
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015026 -1,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014510 -1,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010177 -1,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011665 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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