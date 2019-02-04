Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060240
|-0,44
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033411
|-0,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057405
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041785
|-0,40
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030144
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013900
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012028
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055560
|-1,34
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024509
|-1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060644
|-1,26
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089396
|-1,24
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021081
|-1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023310
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012631
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019683
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024224
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062936
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020865
|-1,38
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015026
|-1,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014510
|-1,35
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010177
|-1,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011665
|-0,70