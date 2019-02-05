Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016136 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016136 -0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057292 -0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025689 -0,13
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031920 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025842 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013846 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045569 -1,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026728 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020887 -0,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027944 -0,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083304 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023151 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019594 -0,45
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010941 -0,42
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024133 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057480 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014957 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010158 -0,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020836 -0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020914 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014492 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024729 -0,20
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021782 -0,19
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014617 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024000 -0,18
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014497 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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