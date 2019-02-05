Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016136
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057292
|-0,14
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,025689
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031920
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025842
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013846
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045569
|-1,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026728
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020887
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027944
|-0,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083304
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023151
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019594
|-0,45
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010941
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024133
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,057480
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014957
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010158
|-0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020836
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020914
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014492
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024729
|-0,20
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021782
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014617
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024000
|-0,18
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014497
|-0,18