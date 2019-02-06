Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396 -0,44 NN Hay. Em. Değ.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033396 -0,44
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047252 -0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041766 -0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057391 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044374 -2,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054916 -0,91
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018331 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062769 -0,17
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113907 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036218 -0,32
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015521 -0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014452 -0,30
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018171 -0,30
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013731 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018178 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014479 -0,09
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018316 -0,09
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020818 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015638 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014448 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023919 -0,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024271 -0,34
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014568 -0,34
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023778 -0,32


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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