Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033396
|-0,44
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047252
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060203
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041766
|-0,34
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057391
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044374
|-2,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054916
|-0,91
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018331
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062769
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113907
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036218
|-0,32
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015521
|-0,32
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014452
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018171
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013731
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018178
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014479
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018316
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020818
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015638
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014448
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023919
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024271
|-0,34
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014568
|-0,34
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023778
|-0,32