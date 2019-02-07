Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

36 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024038 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024038 -0,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059614 -0,13
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059134 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055633 -0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016111 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028970 -1,03
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018223 -0,59
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054650 -0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054106 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048573 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023325 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017656 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013836 -0,26
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036129 -0,25
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010915 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:06 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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