Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
36 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024038 -0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024038
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059614
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059134
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055633
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016111
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028970
|-1,03
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018223
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054650
|-0,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054106
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048573
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023325
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017656
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013836
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036129
|-0,25
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010915
|-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:06 Kaynak: AA
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