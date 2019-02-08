Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
21 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031616
|-0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056979
|-0,40
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,038832
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046602
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059391
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028775
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033995
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015389
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045335
|-0,75
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014339
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014562
|-0,72
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014422
|-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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