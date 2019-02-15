Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057086 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046744 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034546 -0,13
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059101 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013876 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026825 -0,50
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033713 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014328 -0,41
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014422 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014569 -0,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014650 -0,29
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014436 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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