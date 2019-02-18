Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033592
|-0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033292
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030296
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056271
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042793
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012189
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028902
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065863
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011376
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012538
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029787
|-0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017840
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018389
|-0,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020885
|-0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014533
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017807
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015764
|-0,12