Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033592 -0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033592 -0,43
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033292 -0,39
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030296 -0,39
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056271 -0,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042793 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012189 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028902 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065863 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011376 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012538 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029787 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017840 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018389 -0,45
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020885 -0,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014533 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017807 -0,17
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015764 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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