Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013896 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013896
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045963
|-1,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054482
|-1,10
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024114
|-1,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104385
|-1,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022333
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012351
|-1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023111
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019587
|-0,68
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010944
|-0,54
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098227
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017803
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:31 Kaynak: AA
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