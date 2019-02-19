Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013896 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013896 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045963 -1,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054482 -1,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024114 -1,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104385 -1,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022333 -0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012351 -1,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023111 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019587 -0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010944 -0,54
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098227 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017803 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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