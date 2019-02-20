Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031632
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016148
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057274
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,048884
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,025749
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026812
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045877
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034036
|-0,09
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072597
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017776
|-0,33
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014346
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013916
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014446
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014749
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011250
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012243
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016732
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017797
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021487
|-0,03