Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031632 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031632 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016148 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057274 -0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,048884 -0,07
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025749 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026812 -0,22
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045877 -0,19
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034036 -0,09
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072597 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017776 -0,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014346 -0,24
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013916 -0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014446 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014749 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011250 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012243 -0,14
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016732 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017797 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021487 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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