Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

18 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031467 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031467 -0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057096 -0,31
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016168 -0,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030411 -0,24
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059646 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012229 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033807 -0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054241 -0,07
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027892 -0,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061277 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014256 -0,63
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015360 -0,59
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014671 -0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014393 -0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014515 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018488 -0,16
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010750 -0,07
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017787 -0,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017439 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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