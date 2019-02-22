Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031247 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031247
|-0,70
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034464
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,038828
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058933
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046632
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029297
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014419
|-0,66
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015260
|-0,65
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014291
|-0,61
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014173
|-0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014136
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023638
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024196
|-0,24
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015014
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024864
|-0,22
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015143
|-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 Kaynak: AA
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