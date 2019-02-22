Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031247 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031247 -0,70
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034464 -0,44
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,038828 -0,33
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058933 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046632 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029297 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014419 -0,66
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015260 -0,65
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014291 -0,61
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014173 -0,58
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014136 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023638 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024196 -0,24
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015014 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024864 -0,22
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015143 -0,22


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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