Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074695 -0,34 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074695 -0,34
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045487 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084150 -0,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084946 -0,30
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055622 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011462 -0,09
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098492 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030032 -0,04
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,014979 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011276 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017454 -0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012273 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024648 -0,87
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014884 -0,87
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015012 -0,87
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024970 -0,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023855 -0,84


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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