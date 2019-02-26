Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

21 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034017 -0,10 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09 NN Hay. Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034017 -0,10
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049787 -0,09
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048119 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,55
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011265 -0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,017901 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018549 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012269 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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