Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

24 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057352 -0,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057352 -0,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031578 -0,03
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016221 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028114 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029434 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014587 -0,24
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014061 -0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015900 -0,18
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,016319 -0,10
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014888 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010798 -0,69
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015951 -0,60
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012161 -0,59
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015120 -0,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016891 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026183 -0,02


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Aviva, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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