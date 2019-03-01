Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
24 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057352 -0,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057352
|-0,03
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031578
|-0,03
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016221
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028114
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029434
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014587
|-0,24
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,014061
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015900
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,016319
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014888
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010798
|-0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015951
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012161
|-0,59
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015120
|-0,26
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016891
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026183
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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