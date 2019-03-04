Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031556 -0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031556 -0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056310 -0,04
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075599 -0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057341 -0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059883 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014091 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073677 -1,55
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022662 -1,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064047 -1,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055015 -1,51
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075399 -1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012351 -1,16
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023600 -1,16
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011085 -0,89
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019774 -0,81
NN Hay. Em. Karma EYF 0,099115 -0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010702 -0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015835 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021840 -0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015216 -0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021760 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025118 -0,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025302 -0,58
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022270 -0,53
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014801 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024515 -0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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