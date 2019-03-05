Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
13 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031455 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031455
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057217
|-0,22
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016198
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037101
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,060111
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014389
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014245
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011578
|-0,28
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014697
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013880
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025072
|-0,91
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022092
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023706
|-0,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023163
|-0,66
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014705
|-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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