Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056151 -0,45 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056151 -0,45
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045995 -0,44
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075405 -0,43
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068101 -0,41
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043567 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012418 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014138 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028451 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021378 -0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034381 -0,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055265 -0,55
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090787 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,066057 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097471 -0,61
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053710 -0,57
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067806 -0,48
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013815 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021868 -0,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015235 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017887 -0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018777 -0,22
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021497 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025776 -0,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024199 -0,65
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014741 -0,65
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014610 -0,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023437 -0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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