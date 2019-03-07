Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042772 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042772 -0,05
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061634 -0,02
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058798 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018738 -0,50
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019442 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055055 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074167 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064275 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012355 -0,59
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014506 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046762 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019816 -0,19
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037072 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010739 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012201 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021797 -0,09
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,018494 -0,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018667 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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