Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031159 -0,71 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031159 -0,71
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016108 -0,45
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058965 -0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055587 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046690 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014098 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055271 -1,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047638 -1,34
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024518 -1,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106115 -1,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024834 -1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011997 -2,90
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014310 -1,35
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,015268 -0,94
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013493 -0,85
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014093 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015635 -1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010576 -1,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015146 -1,05
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021747 -1,02
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012114 -0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK Bürokrasiyi Azaltmak İçin Borçlanmaları e-Devlet Sistemine Taşıdı Demir Yolu Taşımacılığındaki Gecikmelere Tazminat Hakkı

Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:47:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]