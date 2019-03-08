Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031159
|-0,71
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016108
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058965
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055587
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046690
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014098
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055271
|-1,81
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047638
|-1,34
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024518
|-1,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,106115
|-1,29
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024834
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,011997
|-2,90
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014310
|-1,35
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,015268
|-0,94
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013493
|-0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014093
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015635
|-1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010576
|-1,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015146
|-1,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021747
|-1,02
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012114
|-0,71