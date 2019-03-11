Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

42 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059008 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059008 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042912 -0,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061862 -0,50
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034312 -0,23
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,034515 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014060 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012436 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034569 -1,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019536 -1,11
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047183 -0,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054813 -0,83
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088877 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096494 -1,22
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053206 -1,17
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067495 -0,88
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023426 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065606 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021604 -0,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015047 -0,65
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010525 -0,48
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015586 -0,31
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012093 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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