Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

43 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063093 -0,33 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063093 -0,33
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034668 -0,26
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086421 -0,26
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057731 -0,26
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050804 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014010 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012394 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027403 -1,44
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024504 -0,93
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082914 -0,88
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051133 -0,88
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109388 -0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023304 -0,52
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018039 -0,47
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014133 -0,42
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010940 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019526 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021412 -0,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014921 -0,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015461 -0,80
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010441 -0,80
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012032 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025467 -0,05
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023717 -0,03
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014898 -0,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022418 -0,03
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023459 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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