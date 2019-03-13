Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
14 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056939
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011772
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010713
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,029528
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012373
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018842
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016102
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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