Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031020
|-0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034547
|-0,23
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016088
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046636
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,052774
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027427
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014191
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014032
|-0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014514
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014328
|-0,39
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,014726
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010553
|-0,33
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015629
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021728
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015103
|-0,11
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021435
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA
Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı