Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034547 -0,23
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016088 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046636 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052774 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027427 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014191 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014032 -0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014514 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014328 -0,39
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014726 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010553 -0,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015629 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021728 -0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015103 -0,11
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021435 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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