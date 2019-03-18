Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031277 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031277 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063829 -0,07
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058200 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086743 -0,06
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087549 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011770 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030628 -0,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014643 -0,03
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014343 -0,01
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014080 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012375 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017950 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019139 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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