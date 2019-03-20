Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

3 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016033 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016033 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076907 -0,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057610 -0,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108620 -0,06
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025105 -0,04
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052637 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011317 -0,32
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014954 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015140 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012379 -0,20
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016914 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010814 -0,36
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015133 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011797 -0,13
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016980 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017964 -0,08

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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