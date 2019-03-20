Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
3 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016033 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016033
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076907
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057610
|-0,10
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,108620
|-0,06
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025105
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052637
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011317
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014954
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,015140
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012379
|-0,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016914
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010814
|-0,36
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015133
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011797
|-0,13
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016980
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017964
|-0,08
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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