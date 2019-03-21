Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076874 -0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076874 -0,23
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047009 -0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057395 -0,22
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044472 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025447 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014189 -0,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012545 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027735 -1,52
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021339 -1,40
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084226 -1,34
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051933 -1,34
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111103 -1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023753 -0,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011143 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019916 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024943 -0,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012079 -0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010626 -1,22
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015726 -1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015206 -1,00
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021825 -0,99
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021532 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015072 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024972 -0,23
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015217 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024289 -0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022680 -0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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