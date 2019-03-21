Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076874
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047009
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057395
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044472
|-0,21
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,025447
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014189
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012545
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027735
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021339
|-1,40
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084226
|-1,34
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051933
|-1,34
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111103
|-1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023753
|-0,97
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011143
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019916
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024943
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012079
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010626
|-1,22
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015726
|-1,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015206
|-1,00
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021825
|-0,99
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021532
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015072
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024972
|-0,23
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015217
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024289
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022680
|-0,22