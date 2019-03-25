Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030519
|-1,80
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015996
|-0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056695
|-0,80
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016026
|-0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023541
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014003
|-1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054755
|-4,38
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073013
|-3,96
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071955
|-3,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046348
|-3,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022162
|-3,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023182
|-2,70
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010886
|-2,60
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098947
|-2,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023009
|-2,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,056870
|-2,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021274
|-1,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014829
|-1,89
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010337
|-1,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015323
|-1,71
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012023
|-0,83