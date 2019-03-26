Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

52 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030087 -1,42 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030087 -1,42
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034115 -0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046125 -0,84
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015893 -0,83
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,060244 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013990 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054170 -1,07
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071217 -1,03
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021949 -0,96
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103027 -0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023821 -0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014786 -1,69
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013775 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013930 -1,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013884 -1,40
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014346 -1,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014795 -0,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021232 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012022 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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