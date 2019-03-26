Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030087
|-1,42
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034115
|-0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046125
|-0,84
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015893
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,060244
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013990
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054170
|-1,07
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071217
|-1,03
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021949
|-0,96
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,103027
|-0,94
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023821
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014786
|-1,69
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013775
|-1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013930
|-1,42
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013884
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,014346
|-1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014795
|-0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021232
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012022
|-0,01